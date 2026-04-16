Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die politisch motivierte Kriminalität ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das Bundeskriminalamt verbuchte für 2025 insgesamt 85.837 politisch motivierte Straftaten (plus zwei Prozent), berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Freitagausgaben).

Dies ist der höchste Wert seit Beginn der gemeinsamen Bund-Länder-Erhebung im Jahr 2001. Allein seit 2015 hat sich die Zahl der erfassten Taten mehr als verdoppelt.

Die Statistik weist für 2025 insgesamt 42.544 Delikte aus dem rechten Spektrum aus. Die zweitgrößte Fallzahl fiel mit 13.490 Delikten im linken Lager an. Hier stieg die Zahl mit einem Plus von 35 Prozent besonders deutlich.

In rund 6.886 Fällen geht die Polizei von ausländischer Ideologie und in 1.983 Fällen von religiösen Hintergründen aus. 20.934 Fälle ordnete die Polizei nicht exakt einem Motivbereich zu.

Die hohe Zahl politische motivierter Straftaten führen Fahnder unter anderem auf die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 und viele damit verbundene Delikte gegen politische Gegner zurück. Aber auch die zahlreichen internationalen Krisen, etwa der Nahostkonflikt, hätten Auswirkungen auf Deutschland gehabt, heißt es.