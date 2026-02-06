Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am Berliner Flughafen BER können auch am frühen Freitagmorgen zunächst keine Maschinen starten.

Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen seien aktuell weder Starts noch Landungen möglich, teilte der Betreiber am Freitag mit. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die komplette Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, jedoch erfolglos, da sie weiterhin spiegelglatt seien. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sei derzeit unklar.

Zum Schutz von Passagieren und Mitarbeitern sei der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt worden. Passagiere werden gebeten, ihren Flugstatus vor Anreise regelmäßig zu prüfen. Bereits am Vorabend waren aufgrund von Blitzeis keine Starts und Landungen möglich gewesen.

Schon im Laufe des Donnerstags hatte es am Flughafen BER eine Reihe von Problemen gegeben. Zunächst konnten am Morgen nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde in Anspruch, sodass der erste Flieger erst am späten Vormittag abhob. Im Flugplan kam es anschließend zu erheblichen Verzögerungen und zahlreichen Ausfällen. Fluggäste mussten zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen.