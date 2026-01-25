Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung für weite Teile Deutschlands ausgeweitet.

Einerseits wird vor Glatteisregen im Osten und Nordosten gewarnt, wie der Wetterdienst am Sonntagabend mitteilte. Betroffen seien neben Teilen der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen nun auch Sachsen-Anhalt.

Es sei mit Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen, im Nordosten gebe es regional auch Gefahr für starken Eisansatz an Infrastruktur und Vegetation, sogenannten "Eisbruch".

Außerdem warnt der Wetterdienst jetzt auch vor ergiebigem Schneefall in Baden-Württemberg und Bayern. Auch hier drohten teils massive Einschränkungen im Straßenverkehr und bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Außerdem bestehe Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen.

Die Warnung gilt vorerst für die Nacht auf Montag und bis zum Vormittag, könnte aber verlängert werden.