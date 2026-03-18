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    BMW-Chef Zipse hadert noch immer mit Carsharing » Nachrichten

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    DriveNow (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: DriveNow (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor seinem Ausscheiden als Konzernchef hadert BMW-Chef Oliver Zipse noch immer mit seinem Ausflug ins Carsharing. Diesen hätte man "vielleicht anders entscheiden sollen", sagte er RTL/ntv.

    Der Rückzug aus dem Carsharing-Joint-Venture ShareNow mit Mercedes-Benz erfolgte 2022 aufgrund hoher Verluste.

    Trotz der aktuellen Branchenkrise wirkte Zipse gelassen. BMW setze auf technologieoffene Strategie, globale Vernetzung und kundenorientierte Produkte. "Wir bieten alle Antriebsformen an, haben starke Marken. Wir müssen momentan nicht umsteuern - wir halten Kurs."

    Vor dem Hintergrund der schwächelnden deutschen Wirtschaft forderte er mehr Unternehmergeist statt Jammern. "Es geht darum, wettbewerbsfähig zu sein. Deutschlands Stärke ist die internationale Vernetzung - ein Vorteil, den wir nicht leichtfertig aufgeben sollten."

    Über seine Zukunft sagte Zipse: "Ich freue mich auf weniger Durchtaktung - aber Ruhestand ist das keiner. Lassen Sie sich überraschen."

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