Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage nach dem Wahlerfolg der AfD in Rheinland-Pfalz ist Landeschef und Spitzenkandidat Jan Bollinger als Vorsitzender der Landtagsfraktion abgesetzt worden. In einer Abstimmung in der Fraktion setzte sich Michael Büge mit 18 zu 6 Stimmen durch, wie am Mittwoch unter anderem der SWR berichtet.

Bollinger ist seit Mai 2022 Landesvorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz und seit November 2023 Fraktionsvorsitzender im Landtag. Trotz des Rekordergebnisses bei der Landtagswahl hatte es zuletzt aber Berichte über Unzufriedenheit innerhalb der Partei mit Bollinger gegeben. Auch sein Posten als Parteichef dürfte demnach bei der nächsten Wahl infrage stehen.

Michael Büge war früher CDU-Mitglied und für die Christdemokraten auch bereits Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Seit Oktober 2017 war er als AfD-Fraktionsgeschäftsführer im Landtag Rheinland-Pfalz tätig.