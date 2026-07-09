Faro (dts Nachrichtenagentur) - Die walisische Sängerin Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal verstorben. Das teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Tyler sei unerwartet an den Folgen einer Krankheit gestorben, wegen der sie behandelt wurde.

Im Mai hatte Tyler eine Notoperation am Darm durchlaufen müssen. Sie war in ein Krankenhaus in Faro gebracht und in ein künstliches Koma versetzt worden, um ihre Genesung zu unterstützen. Ein Sprecher hatte im letzten Monat mitgeteilt, dass sie aus dem Koma erwacht sei, sich aber weiterhin in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation befinde. Die Ärzte waren zuversichtlich, dass sie sich erholen würde, obwohl der Fortschritt langsam war.

Bonnie Tyler, die mit Hits wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero" berühmt wurde, war dreimal für einen Grammy nominiert und vertrat Großbritannien 2013 beim Eurovision Song Contest.