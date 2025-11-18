Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach macht Interimstrainer Eugen Polanski zur Dauerlösung. Man habe sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit bis 2028 fortzuführen, teilte der Verein am Dienstag mit.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns in offenen, konstruktiven und wertschätzenden Gesprächen mit Eugen einigen konnten", sagte Borussias Head of Sports Rouven Schröder. "Er hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können."

Polanski trägt seit dem vierten Spieltag die Verantwortung für die Profimannschaft von Borussia Mönchengladbach. Zuvor war er Cheftrainer der U23-Mannschaft. Unter seiner Führung hatte sich der Klub zuletzt nach einem schwachen Start stabilisiert und steht derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz der Bundesliga.