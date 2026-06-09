Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Mönchengladbach verstärkt sich in der kommenden Saison mit Stürmer Isac Lidberg vom SV Darmstadt 98. Er habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterzeichnet, teilte der Verein mit.

Lidberg, der für die Darmstädter 31 Tore in 58 Zweitligaspielen erzielte, wird bei den Fohlen mit der Rückennummer 3 auf Torejagd gehen. Sportchef Rouven Schröder äußerte sich optimistisch über den Neuzugang: "Isac ist torgefährlich, physisch stark und weiß sich in Zweikämpfen zu behaupten. Gepaart mit seiner Dynamik und seiner Mentalität ergibt sich das Bild eines aggressiven Mittelstürmers."

Der 27-jährige Schwede zeigte sich begeistert von der Möglichkeit, für Borussia zu spielen: "Borussia ist ein großer Klub mit einer beeindruckenden Geschichte." Man habe ihn nicht lange überzeugen müssen. "Für mich war schnell klar, dass ich diesen Schritt gerne gehen möchte."