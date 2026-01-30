Close Menu

    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch » Nachrichten

    News Redaktion
    Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang seines operativen Gewinns verzeichnet.

    Das operative Ergebnis halbierte sich nahezu auf 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bosch-Chef Stefan Hartung bezeichnete das Jahr 2025 als schwierig und teils schmerzhaft. Der Konzern habe unter fehlenden Umsätzen, ungünstigen Währungseinflüssen und den Kosten für einen großangelegten Stellenabbau gelitten.

    Bosch plant, über 20.000 Stellen in Deutschland abzubauen, was die Bilanz des Unternehmens im vergangenen Jahr mit 2,7 Milliarden Euro belastet habe. Der Konzern sieht erst ab 2027 eine Besserung der Lage, jedoch nur in einzelnen Märkten. Im Unternehmensbereich Mobility stehe Bosch unter zunehmendem Konkurrenzdruck, während die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd blieben.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar