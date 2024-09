Branchenverband erwartet Hilfe für angeschlagene Automobilindustrie

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Vor dem von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für Montagnachmittag geplanten Autogipfel erwartet Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hilfe von der Politik für die angeschlagene Branche. „Wir warten auf die angekündigten Vorschläge“, sagte Müller den Sender RTL und ntv am Freitag.

Es gehe zum Beispiel um Steuerfragen und einen schnellen Ausbau von E-Ladesäulen. Außerdem erwarte man, „dass das Thema der Zölle mit China jetzt nicht in Kraft gesetzt wird“, so Müller. „Wir erwarten, dass die deutsche Bundesregierung sich in diesem Sinne in Brüssel einsetzt.“