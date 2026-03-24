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    Brantner wirbt um frühere FDP-Wähler » Nachrichten

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    Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chefin Franziska Brantner hat nach dem Ausscheiden der FDP aus den Landtagen in Stuttgart und Mainz eine Einladung an frühere FDP-Wähler ausgesprochen.

    Dem "Liberalismus geht es offenbar schlecht", sagte Brantner der "Welt" (Mittwochausgabe) mit Blick auf die Zusammensetzung der Landtage nach den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. "Diese Vier-Parteien-Parlamente, die gerade entstehen mit CDU, Grünen, SPD und AfD - da verschiebt sich etwas in Deutschland."

    Brantner erklärte, alle sollten ein Interesse daran haben, dass die liberale Demokratie, in der es darum gehe, dass der Staat nicht alles mache und in der die Bürger in die Eigenverantwortung kommen, "gute Verteidiger hat". Nicht nur der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir habe immer wieder eine Einladung an die früheren Wähler der FDP ausgesprochen, sagte sie. "Ich tue es auch."

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