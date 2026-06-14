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    Britische Armee stoppt russischen Schattentanker im Ärmelkanal » Nachrichten

    News Redaktion
    Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    London (dts Nachrichtenagentur) - Die britischen Streitkräfte haben am Sonntagmorgen ein Schiff der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal abgefangen. Das bestätigte Premierminister Keir Starmer.

    Nach Angaben des Verteidigungsministeriums betraten Kommandeure der Royal Marines sowie speziell geschulte Einsatzkräfte der National Crime Agency während einer sechsstündigen Aktion den mit Sanktionen belegten Öltanker. Es handelte sich um den ersten derartigen Einsatz unter britischer Führung. Der Tanker mit dem Namen "Smyrtos" soll vorläufig an einen Ankerplatz vor der englischen Südküste verlegt werden. Dort wird er auf mögliche Umwelt- oder Sicherheitsrisiken überwacht.

    Dem Ministerium zufolge wurde die Operation von Maschinen der Maritime Air Group (Chinooks, Merlin Mk4 und Wildcat), einem Aufklärungsflugzeug vom Typ P-8 der Royal Air Force sowie den Kriegsschiffen HMS Sutherland und HMS Ledbury unterstützt. "Diese Operation versetzt Russland einen weiteren Schlag und erinnert diejenigen, die Putins Krieg in der Ukraine schüren, daran, dass sie sich nicht verstecken können", sagte Starmer.

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