London (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Verteidigungsminister John Healey hat am Donnerstag seinen Rücktritt in einem Schreiben an Premierminister Keir Starmer erklärt.

Er kritisierte, dass der Verteidigungsinvestitionsplan nicht ausreiche, um die "Verteidigung des Landes in einer Zeit wachsender Bedrohungen sicherzustellen". Healey sagte, er habe keine andere Wahl, als zurückzutreten, nachdem er klargestellt habe, dass er eine finanzielle Einigung, die den Streitkräften nicht die "notwendigen Ressourcen" zur Verfügung stelle, nicht akzeptieren könne.

In dem Schreiben betonte Healey, dass die "neue Ära der Verteidigung" weitere Investitionen erfordere. Die umfassende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Regierungsstellen, die im Januar abgeschlossen wurde, habe das Ausmaß der Herausforderungen und die steigenden Anforderungen an die Verteidigung bestätigt. Seitdem sei es jedoch nicht gelungen, die "notwendigen Mittel" bereitzustellen, um das Land "in dieser Zeit wachsender Bedrohungen zu verteidigen".