BSW gründet Landesverband in Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) – Das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) gründet am Wochenende in Rheinland-Pfalz seinen zehnten Landesverband. Das teilte die Partei am Freitag mit.

Die Gründungsversammlung soll am Sonntag im Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern stattfinden. Als Ehrengast soll Jessica Tatti, Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführerin der Gruppe BSW im Bundestag, teilnehmen. Wagenknecht selbst wird wohl nicht vor Ort sein.

Das BSW hatte zuvor bereits neun Landesverbände gegründet: In Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen.