Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einer neuen Webanwendung wirbt das BSW für die Verweigerung des Wehrdienstes.

Das Angebot ist ab Dienstagvormittag online, berichtet der "Stern". Nutzer können dort entweder einen "Schnellcheck" durchführen oder direkt einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung erstellen.

Die Webapp richtet sich vor allem an junge Männer, die vorsorglich den Kriegsdienst verweigern wollen. Derzeit ist mangels Wehrpflicht eine Verweigerung zwar nicht notwendig. Allerdings verpflichtet das seit Januar geltende Wehrdienst-Modernisierungsgesetz alle 18-jährigen Männer zur Auskunft gegenüber der Bundeswehr; ab Juli kommenden Jahres sollen sie zudem zur Musterung verpflichtet werden können. Kritiker sehen darin einen möglichen Vorboten einer Rückkehr zur Wehrpflicht.

Die BSW-App bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch das Verfahren der Verweigerung und der Erstellung eines Antrags. Dazu gehören auch Tipps zum einzureichenden Lebenslauf. Mitgliedschaften in Schützenvereinen oder ein Interesse an Kriegsspielen sollten demnach nicht erwähnt werden. Friedliche Kampfsportarten wie Tai-Chi könnten hingegen "als Ausdruck einer Achtung vor menschlichem Leben" gewertet werden.

Außerdem werden die Verweigerungswilligen zur Eile gemahnt. Die Anerkennungsquoten seien von 87 Prozent im Jahr 2023 auf zuletzt 81 Prozent im Jahr 2024 gefallen. Im Falle einer Ablehnung wird auf die Möglichkeit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht hingewiesen - "mit guten Chancen auf Erfolg".

BSW-Chef Fabio De Masi begründete das Angebot auch politisch. Die Debatte über Wehrpflicht und Aufrüstung werde häufig von einer Generation geführt, "die es selbst nicht mehr betrifft", sagte er dem "Stern". Mit der Webapp wolle man jungen Menschen konkrete Unterstützung bieten.