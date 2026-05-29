Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der missglückten Aktion, mit der eine private Initiative den Wal "Timmy" retten wollte, strebt die CDU Mecklenburg-Vorpommern parlamentarische Aufklärung an. Das Parlament müsse sich mit dieser Aktion auseinandersetzen, sagte der Spitzenkandidat der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, dem "Focus".

Es gehe nicht nur darum, dass Umweltminister Till Backhaus (SPD) "das geschützte Tier einer fragwürdigen Privatinitiative überlassen" habe, so Peters weiter. "Diese Initiative durfte dann auch mal eben im Naturschutzgebiet baggern." Das sehe die CDU kritisch. "Wenn so etwas im Rahmen einer Wirtschaftsinvestition passieren soll, braucht man ein mehrjähriges Genehmigungsverfahren - hier wurde es im Eilverfahren durchgewinkt."

Peters kritisierte die Aktion als "teuerste Tierquälerei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland". Backhaus habe Fachleute ignoriert und stattdessen "einen Kreis von selbstverliebten Esoterikern ohne jede meeresbiologische Kenntnis gewähren lassen".

Während es selten vorkommt, dass sich Buckelwale in die Ostsee verirren, werden jährlich mehrere Dutzend Schweinswale tot an der deutschen Ostseeküste gefunden - Studien gehen teils sogar von hunderten Todesfällen pro Jahr in der westlichen Ostsee aus. Als größte Bedrohung für die Meeressäugertiere gelten Stellnetze aus feinen Nylonfäden, die für die Echoortung der Wale fast unsichtbar sind. Verfangen sich Schweinswale darin, können sie nicht mehr zum Atmen auftauchen und ertrinken. Die Schweinswal-Population in der zentralen Ostsee ist vom Aussterben bedroht, während auch die Bestände der genetisch davon unterscheidbaren Population in der westlichen Ostsee deutlich zurückgehen.