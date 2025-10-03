Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Auftritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf dem Marktplatz von Halle (Saale) hat es am Freitagabend Buh-Rufe gegeben.

Der Kanzler war nach seiner Teilnahme an den Einheitsfeierlichkeiten in Saarbrücken noch nach Sachsen-Anhalt gekommen, um am sogenannten „Kerzensingen“ teilzunehmen. „Ich habe gesagt: Ich möchte an diesem Tag auch noch in einer Stadt im Osten sein“, sagte Merz – danach überwog dann eindeutig der Applaus.

Er wolle sich die Freude an der deutschen Einheit nicht nehmen lassen, so der Kanzler. Anschließend sang er zusammen mit einem Chor, mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) und mit mehreren Hundert Menschen auf dem Halleschen Marktplatz „We Shall Overcome“.