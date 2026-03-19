Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hat eine Aufklärungskampagne des Bundes über die Gefahren von sozialen Medien angekündigt. "Wir werden als Bund flankierend zur Einführung der Altersgrenze eine große Aufklärungskampagne starten, die auf die Gefahren und Risiken der Social-Media-Nutzung hinweist - ähnlich wie das bei den Themen Alkohol- oder Nikotinkonsum gemacht wurde", sagte die CDU-Vizevorsitzende dem Focus.

Zudem prüft die Regierung, auch Kinderärzte stärker in die Aufklärung einzubeziehen. "Darüber hinaus erwägen wir, auch Kinderärzte entsprechend zu sensibilisieren: Dann können sie bei den U-Untersuchungen die Eltern auf die Gefahren hinweisen", sagte Prien weiter. "Dazu bin ich mit dem Bundesgesundheitsministerium im Gespräch."