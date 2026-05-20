Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Deutschland zu einem führenden KI-Standort aufbauen. Das geht aus den Roadmaps für die Umsetzung der Ziele der Hightech-Agenda hervor, die dem "Handelsblatt" vorliegen. Sie umfassen 100 Seiten und etliche sogenannte Meilensteine.

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat sich die Regierung besonders viel vorgenommen: 4.000 KI-Start-ups soll es bis 2030 geben, ebenso soll die Anzahl von KI-Produkten und -Anwendungen aus Deutschland "substanziell gesteigert" werden. Beim industriellen Einsatz von KI will Deutschland zum "Leitmarkt" werden. Bereits 2028 soll die erste von der EU kofinanzierte KI-Gigafactory in Betrieb gehen, ein Jahr zuvor schon der Zugang zu einem leistungsstarken KI-Basismodell in Deutschland bereitgestellt werden.

Bis 2030 soll Deutschland zehn Prozent seiner Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaften. Bis 2029 soll die Hälfte aller kleinen und mittleren Unternehmen KI in Kernprozessen einsetzen. Helfen sollen Bund und Länder, die Europäische Union sowie Wirtschaftsvereinigungen, Beratungen und Hochschulen. Es sei eine "gemeinsame Kraftanstrengung", heißt es in der Roadmap.