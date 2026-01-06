Close Menu

    Robert Crumbach, Kathrin Schneider und Dietmar Woidke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Robert Crumbach, Kathrin Schneider und Dietmar Woidke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin/Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat die Entscheidung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für ein Ende der Koalition mit dem BSW begrüßt.

    "Der klaren Entscheidung von Ministerpräsident Dietmar Woidke gebührt Respekt. Er steht für einen klaren Regierungskurs und Stabilität", sagte Klüssendorf der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Das gilt auch und gerade in stürmischen Zeiten. Die Entwicklungen der letzten Tage beim BSW machen eine weitere Zusammenarbeit unmöglich", sagte Klüssendorf.

    "Die SPD-Fraktion wird als stärkste Fraktion ihre Verantwortung wahrnehmen und die jetzt notwendigen Gespräche führen. Ich bin zuversichtlich, dass Brandenburg auch künftig unter der Führung von Dietmar Woidke verantwortungsvoll und erfolgreich regiert wird", so der SPD-Generalsekretär.

