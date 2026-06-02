Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) fordert eine Digitalsteuer zur Finanzierung des Gemeinwesens.

"Die Frage ist doch, wie die, die aus dem KI-Einsatz hohe Gewinne erzielen, dazu beitragen können, den Staat mitzufinanzieren", sagte Bas beim Ständehaustreff der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Der Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) werde auf dem Arbeitsmarkt "alle Branchen treffen", sagte sie.

"Ja, es werden Berufe auf der Strecke bleiben", sagte die SPD-Vorsitzende. Das Handwerk könne für junge Leute "der goldene Boden der Zukunft" sein. Denn die KI werde beispielsweise Heizungen auch künftig nicht einbauen können, sondern nur Menschen.