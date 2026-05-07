Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet mit einer Erhöhung des Leitzinses im Juni. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" in seinen Donnerstagausgaben. Eine Zinserhöhung als Reaktion auf die hohe Inflation und den Krieg in Nahost werde demnach immer wahrscheinlicher.

"Wir hoffen alle darauf, dass sich die geopolitische Lage beruhigt und die Energiepreise, also vor allem die Öl- und Gaspreise, wieder stärker zurückgehen", sagte Nagel dem RND. Er betonte gleichzeitig: "Aber wenn sich die Aussichten nicht merklich verbessern, würde ich erwarten, dass wir im Juni die Zinsen erhöhen."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen Ende April unverändert gelassen. Damit liegt der für Sparer wichtige Einlagensatz weiterhin bei 2 Prozent. Gleichzeitig zeigte sich der EZB-Rat "fest entschlossen, seine Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert von 2 Prozent stabilisiert". Eine Zinserhöhung gilt als ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen.

Nagel sagte weiter, zentral für die Entscheidung des EZB-Rates sei die Inflationsprognose. Daneben schaue man auf die Erwartungen der Märkte, Verbraucher und Unternehmen. "Natürlich haben wir auch die aktuellen Inflationstendenzen im Blick - und wie sich die höheren Energiekosten auf die übrigen Güter- und Dienstleistungspreise sowie Löhne auswirken", erklärte der Bundesbankpräsident. Wenn sich daraus das Bild einer mittelfristig deutlich steigenden Inflation ergebe, "dann ist es notwendig, dass wir die Zinsen erhöhen".