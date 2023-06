Bundesbank stimmt auf weitere Zinserhöhungen ein

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesbank erwartet weitere Zinserhöhungen im Euroraum. Mit dem üblicherweise einen halben Punkt unter dem Leitzins liegenden Einlagesatz von 3,5 Prozent sei „noch kein ausreichend hohes Niveau erreicht“, sagte Bundesbank-Chef Joachim Nagel am Donnerstag auf einer Konferenz von Finanzexperten in Frankfurt am Main. Wie weit die Zinsen tatsächlich steigen müssten, hänge aber von den eingehenden Daten ab.

„Klar ist: Wenn wir oben am höchsten Punkt angekommen sind, dann bleiben die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf diesem Level – um die Inflation zu brechen, braucht es energisches Handeln genauso wie Beharrlichkeit“, sagte Nagel. Die Zinsen müssten „hoch genug sein, um die Wirtschaft hinreichend zu bremsen und die Inflationserwartungen verankert zu halten.“