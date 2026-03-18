Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Kindergeld soll künftig nach der Geburt eines Kindes ohne Antrag der Eltern automatisch ausgezahlt werden. Das Bundeskabinett fasste am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss, wie das Finanzministerium mitteilte.

Das Gesetz soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Die Auszahlung ohne Antrag soll dann in zwei Stufen im Laufe des Jahres 2027 möglich sein. In der ersten Stufe soll ab März 2027 das Kindergeld für weitere Kinder an die Person ausgezahlt werden, die bereits Kindergeld erhält. Ab November 2027 soll auch für das erste Kind das Kindergeld antragslos ausgezahlt werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, dass das Gesetz Familien entlasten und Bürokratie abbauen solle. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) ergänzte, dass das antragslose Kindergeld ein Schritt sei, um den Sozialstaat "transparenter, effizienter und bürgernäher" zu gestalten. "Gerade junge Eltern haben oft alle Hände voll zu tun und keine Zeit für bürokratische Verfahren", so Bas. "Mit dem antragslosen Kindergeld entlasten wir sie."