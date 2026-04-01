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    Bundeskabinett beschließt Senkung der Luftverkehrsteuer » Nachrichten

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    Kabinettssitzung am 01.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Kabinettssitzung am 01.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes beschlossen. Die Luftverkehrsteuersätze sollen auf das Niveau der vor dem 1. Mai 2024 geltenden Steuersätze gesenkt werden, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Die Änderungen sollen zum 1. Juli 2026 in Kraft treten

    Konkret sind folgende Änderungen vorgesehen: Der Steuersatz für Zielländer in bis zu 2.500 km Entfernung wird von 15,53 Euro auf 13,03 Euro gesenkt. Für Zielländer zwischen 2.500 und 6.000 km Entfernung sinkt der Steuersatz von 39,34 Euro auf 33,01 Euro. Bei Zielländern mit einer Entfernung von über 6.000 km wird der Steuersatz von 70,83 Euro auf 59,43 Euro reduziert.

    Das Bundesfinanzministerium teilte, dass die Senkungen an die Reisenden weitergegeben werden sollen. Die Steuersätze knüpfen an die pauschalierte Entfernung zum Zielort an und sind in drei Distanzklassen gegliedert. Für die Einordnung eines Ziellandes in eine Distanzklasse ist die Entfernung zwischen Frankfurt am Main und dem größten Verkehrsflughafen des Ziellandes maßgeblich.

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