Mönchengladbach/Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich am Samstagnachmittag die Favoriten weitgehend durchgesetzt.

Der Tabellenführer aus München musste beim Schlusslicht aus Mönchengladbach lange kämpfen, ehe die Entscheidung fiel und die Bayern 3:0 gegen Mönchengladbach gewannen. Die Gastgeber agierten nach der Roten Karte für Jens Castrop (19. Minute) nur noch mit zehn Akteuren, verteidigten aber lange erfolgreich. Erst Joshua Kimmich brachte die Gäste in Führung (64.), bevor Raphael Guerreiro nur fünf Minuten später erhöhte (69.). Den Schlusspunkt setzte Lennart Karl mit einem sehenswerten Distanzschuss (81.). Kevin Stöger vergab einen Strafstoß für die Hausherren (75.).

RB Leipzig feierte beim FC Augsburg mit 6:0 den höchsten Bundesliga-Auswärtserfolg der Vereinsgeschichte. Yan Diomande eröffnete den Torreigen (10.), Romulo legte nach (18.). Antonio Nusa sorgte bereits früh für die Vorentscheidung (22.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Christoph Baumgartner (38.), Assan Ouédraogo (56.) und Castello Lukeba (65.) auf 6:0. Die Defensivleistung der Fuggerstädter war mangelhaft, insbesondere Torhüter Finn Dahmen unterliefen Fehler.

Die TSG Hoffenheim holte mit 3:1 den ersten Heimsieg der Saison gegen Heidenheim. Fisnik Asllani brachte die Gastgeber in Front (18.), Tim Lemperle baute die Führung kurz vor der Pause aus (45.+2). Andrej Kramaric sorgte nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung (63.). Für die Gäste traf Stefan Schimmer nur noch zum Ehrentreffer (75.).

Eintracht Frankfurt gewann verdient 2:0 gegen den FC St. Pauli. Jonathan Burkardt nutzte einen Torwartfehler von Nikola Vasilj zur Führung (36.) und erhöhte nach der Pause sehenswert (56.). Die Kiezkicker kamen offensiv kaum zur Entfaltung und blieben auch im fünften Spiel nacheinander ohne eigenen Treffer.

Der VfL Wolfsburg holte beim Hamburger SV mit einem Endestand von 1:0 den ersten Sieg seit dem Saisonauftakt. Adam Daghim erzielte früh das entscheidende Tor (15.). Die Gastgeber dominierten zwar mit 25 Torschüssen, scheiterten aber immer wieder an Torhüter Kamil Grabara. Ransford Königsdörffer vergab zudem einen Foulelfmeter (45.+1).