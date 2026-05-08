Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat am 33. Bundesliga-Spieltag Eintracht Frankfurt mit 3:2 besiegt und sich damit vorzeitig die Vizemeisterschaft gesichert.

Die Gäste aus Frankfurt erwischten im Signal-Iduna-Park den besseren Start. Bereits in der 2. Minute brachte Can Uzun die Hessen mit einem platzierten Schuss ins lange Eck früh in Führung. Dortmund brauchte einige Minuten, um Kontrolle über die Partie zu gewinnen, erspielte sich danach aber zunehmend Vorteile.

Der verdiente Ausgleich fiel in der 42. Minute: Serhou Guirassy verwertete eine scharfe Hereingabe von Julian Ryerson zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte der BVB die Begegnung vollständig. Nico Schlotterbeck traf in der ersten Minute der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Maximilian Beier zum 2:1.

Nach dem Seitenwechsel blieb Dortmund zunächst spielbestimmend, während Frankfurt nur vereinzelt gefährlich wurde. Für die Vorentscheidung sorgte schließlich Samuele Inácio in der 72. Minute. Der 18-Jährige vollendete eine Flanke von Beier zum 3:1.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Jonathan Burkardt verkürzte nach Vorarbeit von Ansgar Knauff in der 87. Minute auf 2:3. Wenig später verpasste Jean Bahoya den möglichen Ausgleich nur knapp. Am Ende brachte Dortmund den Heimsieg jedoch über die Zeit.