Bundesliga: Freiburg gerät in Köln unter die Räder

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Köln hat in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison einen klaren 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg errungen.

Die Kölner zeigten sich in beeindruckender Form und nutzten die Schwächen der Freiburger Abwehr konsequent aus. Marius Bülter eröffnete den Torreigen mit einem Kopfballtreffer nach einer Flanke von Jan Thielmann. Kurz darauf erhöhte Bülter selbst auf 2:0, bevor Jan Thielmann nach Vorlage von Bülter das 3:0 erzielte.

In der zweiten Halbzeit setzte Said El Mala den Schlusspunkt für die Kölner mit einem kraftvollen Rechtsschuss, der unhaltbar im Netz landete. Freiburg gelang durch Maximilian Eggestein lediglich der Ehrentreffer, als er nach einer Ecke von Christian Günter per Kopfball traf. Trotz einiger Bemühungen konnten die Freiburger die Kölner Defensive nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.