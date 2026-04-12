Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 gewonnen und damit am 29. Bundesliga-Spieltag drei Punkte aus der Mewa Arena entführt.

Die Partie begann insgesamt verhalten, mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit gehörte den Gastgebern, als ein Distanzschuss von Stefan Posch am Pfosten landete. Ansonsten dominierten Zweikämpfe und Ungenauigkeiten das Spiel, sodass es torlos in die Pause ging.

Direkt nach dem Seitenwechsel fiel die entscheidende Szene: Nach einem weiten Einwurf und einer artistischen Weiterleitung kam Lucas Höler frei zum Kopfball und traf in der 47. Minute zum 1:0 für Freiburg.

In der Folge übernahmen die Gäste die Kontrolle und hätten ihre Führung ausbauen können, doch Mainz-Torhüter Daniel Batz verhinderte mit starken Paraden weitere Gegentreffer. Die Hausherren fanden lange kein Mittel, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Erst in der Schlussphase ergaben sich Chancen, doch unter anderem Silvan Widmer scheiterte mit einem zentralen Abschluss.

Freiburg verteidigte die knappe Führung in den letzten Minuten konsequent und ließ keine klare Ausgleichsmöglichkeit mehr zu. Damit endete zugleich die Serie der Mainzer ohne Niederlage.