Augsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim haben sich in einem intensiven und torreichen Spiel mit 2:2 getrennt.

Die Partie begann mit einem starken Auftritt der Gastgeber: In der 11. Minute brachte Alexis Claude-Maurice den FCA in Führung, ehe Michael Gregoritsch nur drei Minuten später (14.) auf 2:0 erhöhte. Augsburg nutzte dabei frühe Unsicherheiten der Hoffenheimer Defensive konsequent aus.

Mit zunehmender Spielzeit fand Hoffenheim jedoch besser ins Spiel. In der 35. Minute verkürzte Robin Hranac auf 2:1. Kurz vor der Pause gelang dann der Ausgleich: Bazoumana Toure traf in der 42. Minute aus spitzem Winkel zum 2:2.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, klare Torchancen waren jedoch seltener. Die größte Möglichkeit auf den Sieg vergab Augsburg in der Schlussphase: Alexis Claude-Maurice scheiterte in der 85. Minute mit einem Foulelfmeter, den er deutlich über das Tor setzte.

In einer hektischen Schlussphase mit zahlreichen Verwarnungen und Unterbrechungen gelang keinem Team mehr der entscheidende Treffer. So blieb es am Ende bei einem leistungsgerechten Unentschieden.