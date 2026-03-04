Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Bayer Leverkusen hat im Nachholspiel des 17. Bundesliga-Spieltags beim Hamburger SV mit 1:0 gewonnen.

In der 73. Minute fand Leverkusen die entscheidende Lücke, als Ibrahim Maza den Ball fein durchsteckte und Christian Kofane mit einem wuchtigen Linksschuss den Ball unter die Latte jagte. Hamburgs Torwart Heuer Fernandes war zwar noch leicht am Ball, konnte den Treffer jedoch nicht verhindern.

Bereits in der ersten Halbzeit war Leverkusen die spielbestimmende Mannschaft und hatte mehrere Chancen, die Führung zu erzielen. Ein Schuss von Terrier prallte an die Latte, und ein Elfmeter für Leverkusen wurde nach VAR-Prüfung zurückgenommen, da das Foul knapp außerhalb des Strafraums stattfand. Der HSV hatte Schwierigkeiten, sich aus dem Druck zu befreien, und kam offensiv kaum zur Geltung.

In der zweiten Halbzeit setzte Leverkusen seinen Druck fort und kontrollierte das Spielgeschehen. Der HSV versuchte, durch Spielerwechsel neue Impulse zu setzen, doch die Bemühungen blieben erfolglos. Leverkusen verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Tabellenplätze.