    Bundesliga: VfB Stuttgart siegt souverän gegen Mönchengladbach » Nachrichten

    News Redaktion
    Joe Scally (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Joe Scally (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart hat sich am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem klaren 3:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach durchgesetzt.

    In der 74. Minute setzte Deniz Undav für Stuttgart den Schlusspunkt. Zuvor hatte ein Eigentor von Joe Scally in der 68. Minute den Vorsprung der Stuttgarter auf 2:0 erhöht. Jamie Leweling hatte bereits in der 30. Minute das erste Tor für die Schwaben erzielt.

    Das Spiel begann mit einer vergebenen Großchance für Mönchengladbach, als Alexander Nübel einen Handelfmeter von Tabakovic parierte. Stuttgart dominierte das Spielgeschehen und ließ den Gladbachern kaum Raum für gefährliche Angriffe. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten konnte Mönchengladbach keine entscheidenden Akzente setzen, während Stuttgart die Partie kontrollierte und den Vorsprung souverän verwaltete.

    Der VfB Stuttgart bleibt damit in der Bundesliga weiter auf Erfolgskurs und untermauert seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz. Borussia Mönchengladbach hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

    Kommentar