Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundespolizei ist an den deutschen Bahnhöfen und Flughäfen angesichts des sich ausweitenden Iran-Kriegs in erhöhter Alarmbereitschaft.

"Gerade im Bereich der Bahnhöfe und Flughäfen gilt die erhöhte Bereitschaft" sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Wir sprechen hier von kritischer Infrastruktur."

Durch die Situation im Nahen Osten und insbesondere im Iran "sind wir auch hier in Deutschland mit erhöhter Aufmerksamkeit im täglichen Dienst", so der GdP-Vorsitzende weiter. Roßkopf ergänzte: "Niemand kann im Moment exakt bewerten, ob eventuell sogenannte Schläfer aktiv werden. Wir als Sicherheitsbehörden sind darauf gut vorbereitet und sehr sensibel."