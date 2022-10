Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Massenpanik in Indonesien mit über 100 Toten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinem indonesischen Amtskollegen Joko Widodo kondoliert. Der Bundespräsident schreibt, er sei “bestürzt über das verheerende Unglück im Fußballstadion in Malang”. Dies sei “ein trauriger Tag für Indonesien und Ihre Freunde in der Welt”.

Den Angehörigen der Opfer gelte seine Anteilnahme und sein herzliches Beileid. “Erst vor wenigen Wochen konnte ich Ihr schönes und so vielfältiges Land besuchen”, schreibt Steinmeier außerdem. “Meine Eindrücke aus den Gesprächen mit Ihnen und aus den Begegnungen mit so vielen engagierten und zuversichtlichen jungen Menschen sind noch frisch.” Umso mehr sei er betroffen, so der Bundespräsident.