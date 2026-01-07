Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung ist nach eigenen Angaben optimistisch, dass es in den kommenden Tagen tatsächlich zur Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens kommen wird. "Das Thema Mercosur steht jetzt kurz vor dem Abschluss", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Man vernehme das Signal aus Rom, dass das Abkommen bald unterzeichnet werden könne. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass Italien jetzt diesem Mercosur-Abkommen zustimmen wird." Der "Entscheidungsmoment" werde vermutlich am Freitag sein. Sollte es klappen, sei das Abkommen ein "Meilenstein für die europäische Partnerschaft zur Handelspolitik", so Kornelius.

Ursprünglich sollte das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und mehreren südamerikanischen Staaten nach über 25 Jahren Verhandlungen bereits im Dezember unterzeichnet werden. Dies war aber vor allem auf Betreiben von Italien kurzfristig auf 2026 verschoben worden.