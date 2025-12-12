Close Menu

    Bundesregierung bestellt russischen Botschafter ein » Nachrichten

    News Redaktion
    Russische Botschaft in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Russische Botschaft in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat den russischen Botschafter einbestellt und macht Moskau heftige Vorwürfe.

    Verschiedene Cyberangriffe und Desinformationskampagnen seien unter anderem auf Basis geheimdienstlicher Erkenntnisse eindeutig Russland zuzuordnen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Es werde "Konsequenzen" geben.

    Es handele sich um eine offizielle "Attribution". Bei Attributionsverfahren werden Cyberattacken staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren attributiert, also zugeordnet.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar