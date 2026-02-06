Close Menu

    Deutscher Olympischer Sportbund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Deutscher Olympischer Sportbund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung drückt dem deutschen Olympia-Team bei den am Freitag offiziell startenden Winterspielen die Daumen.

    Man wünsche den Sportlern Glück, "aber auch Erfahrungen, die wohl einmalig sind, die auch nicht so viele Menschen in ihrem Leben erleben dürfen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer der dts Nachrichtenagentur, "wir freuen uns sehr auf diese Spiele".

    Der Kanzler sei "sportbegeistert, vielleicht sogar sportverrückt", sagte Meyer. Man sage, dass er manchmal "heimlich in Sitzungen" nach Sportergebnissen schaue. Das gelte unter anderem für Spiele von Borussia Dortmund und für den Handball. "Und er wird das sicherlich auch bei den Olympischen Spielen so handhaben", sagte der Sprecher.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

