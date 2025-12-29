Close Menu

    Bundesregierung gegen Entschädigung bei WLAN-Ausfall im Zug » Nachrichten

    News Redaktion
    ICE mit WLAN (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: ICE mit WLAN (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bahnfahrer sollen auch künftig keine Entschädigung erhalten, wenn etwa in einem Zug das WLAN ausgefallen oder das Bordrestaurant geschlossen ist. Wie die "Rheinische Post" (Dienstagsausgabe) berichtet, erteilt die Bundesregierung einer entsprechenden Forderung der Bundesländer eine Absage.

    Die Nebenleistungen seien nicht Teil der Beförderungsleistung, "die Fahrgäste mit dem Kauf einer Fahrkarte erwerben", heißt es in einer Stellungnahme der Regierung, aus der die Zeitung zitiert. Das Angebot erbringe die Bahn "freiwillig", so der zuständige Staatssekretär Ulrich Lange (CSU) aus dem Verkehrsministerium.

    Der Bundesrat hatte unlängst gefordert, bei der nächsten Novellierung der Eisenbahn-Verkehrsverordnung zu prüfen, ob auch Fahrgastrechte "für den Fall von Nicht- oder Schlechterfüllung von Nebenleistungen wie Sitzplatzreservierung, WLAN oder Bordrestaurant aufgenommen werden können". Man erkenne das Bedürfnis der Reisenden zwar an, so die Regierung. "Die Schaffung spezialgesetzlicher Anspruchsgrundlagen im Eisenbahnbereich ist nicht geplant."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar