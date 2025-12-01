Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat am Montag im Rahmen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen Kulturgüter an seine Amtskollegin Marta Cienkowska zurückgegeben.

Dazu gehören nach Angaben der Bundesregierung 73 Pergamenturkunden des Deutschen Ordens aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz sowie der Kopf des Heiligen Jakobus des Älteren.

Die Urkunden waren bei der Besetzung Polens durch die deutsche Wehrmacht 1941 aus dem Warschauer Hauptarchiv nach Deutschland gelangt. Die bis zu 800 Jahre alten Pergamenturkunden wurden 1525 vom letzten Deutschordenshochmeister und ersten Herzog von Preußen dem Königreich Polen übergeben.