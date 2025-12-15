Close Menu

    Bundesregierung sieht sich bei Ukraine-Gesprächen als Unterstützer » Nachrichten

    News Redaktion
    Ukraine-Treffen im Kanzleramt am 14.12.2025, Handout Bundesregierung/Guido Bergmann via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ukraine-Treffen im Kanzleramt am 14.12.2025, Handout Bundesregierung/Guido Bergmann via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht sich bei den Ukraine-Verhandlungen in Berlin in einer Unterstützerrolle.

    Deutschland sei "stets hilfsbereit" und unterstütze die Gespräche auch mit Ideen und mit Texten, wenn es nötig sei, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Die Bundesregierung ist eine ehrliche Maklerin in dieser Verhandlung, in der die Ukraine auch sehr schwierige Entscheidungen zu treffen hat."

    "Wir stehen an der Seite der Ukraine", so Kornelius. Die Unterstützung liege auch im eigenen sicherheitspolitischen Interesse. "Deswegen hat die Bundesregierung hier sehr aktiv eingegriffen." Über die genaue Besetzung der Gesprächsformate wolle er aber keine Auskunft geben.

    Auf Nachfrage, ob Russland auch in irgendeiner Form am Rande in die Gespräche eingebunden worden sei, verwies Kornelius auf die Verhandlungsparteien. "Die Bundesregierung hat das von sich aus nicht getan", fügte er hinzu.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar