Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hält auch nach dem gescheiterten Olympia-Referendum in Hamburg an der Unterstützung für Olympische Sommerspiele in Deutschland fest.

Man respektiere natürlich die demokratische Entscheidung in Hamburg, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. "Wir wollen aber auch darauf hinweisen, dass wir mit München, auch mit dem Ruhrgebiet und mit Berlin weitere Kandidaten im Rennen haben, und deshalb sehen wir hoffnungsvoll diesem weiteren Prozess auch entgegen."

"Wir wollen Olympische Spiele in Deutschland und unterstützen da auch die Bewerbung des DOSB", so Meyer. Er verwies zudem darauf, dass es ein sehr klares Votum in München für die Ausrichtung der Spiele gab, ebenso im Ruhrgebiet. "Und wie gesagt, jetzt geht es in den weiteren Prozess und auf den freuen wir uns."