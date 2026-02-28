Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung ist laut eigenen Angaben vorab über die jüngsten Militärangriffe Israels auf den Iran informiert worden.

Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, am Samstag mit. Die Regierung beobachte die Entwicklungen genau und stehe in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe sich mit den Fachministern aus den sicherheitsrelevanten Ressorts beraten und plane weitere Gespräche im Laufe des Tages, so Kornelius.

Vom Auswärtigen Amt hieß es derweil, man verfolge die Lage in Iran, Israel und der weiteren Region "genau". Zudem stehe man in ständigem Kontakt mit den Botschaften im Iran und in Israel sowie den weiteren Vertretungen in der Region. Der Krisenstab der Bundesregierung werde am Samstag um 12 Uhr im Auswärtigen Amt zusammentreten.

Deutsche Staatsangehörige im Iran, in Israel und der Region werden aufgerufen, sich auf der ELEFAND-Liste zu registrieren und den Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen. Die Reise- und Sicherheitshinweise würden kontinuierlich aktualisiert, so das Auswärtige Amt.

Unterdessen läuft der Gegenschlag des Irans. Neben Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel wurde offenbar auch eine US-Militäreinrichtung in Bahrain angegriffen. Ein Logistikzentrum der US-Marine in dem Golfstaat wurde laut iranischen Angaben mit Raketen angegriffen.