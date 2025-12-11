Close Menu

    Bundesregierung will neues Heizungsgesetz im Februar beschließen » Nachrichten

    Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 11.12.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 11.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Koalition aus Union und SPD will im Frühjahr ein neues Heizungsgesetz auf den Weg bringen.

    Man werde Ende Februar die Novelle des "Gebäudemodernisierungsgesetzes" beschließen, heißt es im Ergebnispapier zum Koalitionsausschuss, welches am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde. Demnach wird das Heizungsgesetz wie im Koalitionsvertrag vereinbart abgeschafft. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz solle "technologieoffener, flexibler und einfacher" gestaltet werden.

    Zur Ausgestaltung dieses gemeinsamen Zieles sollen die Fraktionsvorsitzenden gemeinsam mit den Fachpolitikern der Fraktionen sowie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) bis Ende Januar 2026 Eckpunkte erarbeiten. Auf deren Basis werde die Bundesregierung dann "umgehend" den Kabinettsentwurf erstellen, heißt es in dem Ergebnispapier.

