    Bundesregierung will Trump-Lob nicht bewerten » Nachrichten

    News Redaktion
    Regierungspressekonferenz am 24.09.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Regierungspressekonferenz am 24.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung nimmt die lobenden Worte von US-Präsident Donald Trump in der UN-Generaldebatte, wonach Deutschland angeblich „zu fossilen Brennstoffen und Kernenergie zurückgekehrt“ sei, zur Kenntnis.

    Er wolle nicht jede Einzelheit der Rede bewerten, und in diesem Fall treffe das zu, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Der Sachstand zu fossilen Energien und zur Zukunft der Kernenergie in Deutschland sei bekannt, „und der gilt“. Die Bundesrepublik war 2023 aus der Kernenergie ausgestiegen.

    Auf Nachfrage, wie man das Lob aufnehme, sagte Kornelius, dass die Bundesregierung so „selbstbewusst“ sei, dass sie auch ohne das Lob ihrer Partner „sehr zielgenau ihren Kurs verfolgt“.

    Trump hatte den Europäern in seiner Rede am Vortag unter anderem „grüne Energie-Lügen“ sowie ein „gescheitertes Experiment der offenen Grenzen“ vorgeworfen. Deutschlands neue Regierung nahm er aber explizit von der Kritik aus.

