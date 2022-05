Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung gibt fast jeden Monat über eine Million Euro für Online-Werbung aus, in manchen Monaten war es in den letzten zwei Jahren sogar ein Vielfaches. Die Zahlen gingen zuletzt allerdings etwas zurück. Im zweiten Halbjahr 2020 flossen noch rund 18,5 Millionen Euro an diverse Online-Anbieter, im ersten Halbjahr 2021 etwa 12,1 Millionen und im zweiten Halbjahr 2021 nur noch rund 8,5 Millionen Euro.

Die Zahlen stammen aus der Antwort der Bundesregierung auf eine „Kleine Anfrage“ der AfD-Fraktion. Dabei ging es um die finanziellen Mittel für Anzeigen, Sponsoring und sonstige Werbemaßnahmen „in den jeweiligen Netzwerken und in sonstigen Online-Medien“. Die Bundesregierung erläutert zu ihren Zahlen, dass sie die Ausgaben der Bundesministerien, des Bundeskanzleramtes, der Beauftragten für Kultur und Medien und des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung beinhalten. Darunter fielen sämtliche digitale Werbeformen einschließlich sogenannter „sponsored posts“. Nicht mit einbezogen seien Print-, Außenwerbungs-, Hörfunk-, Kino- und TV-Schaltungen, digitale Hörfunk- und TV-Werbung. Gleiches gelte für digitale Außenwerbung. Es handele sich um die reinen Schaltkosten ohne Agenturhonorare und Kreationskosten, aber einschließlich Mehrwertsteuer. Die fließt letztlich wieder an den Staat zurück.