Bundestagsabgeordnete warnen vor Kürzungen bei humanitärer Hilfe

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundestagsabgeordnete warnen mit Blick auf den Bundeshaushalt vor Kürzungen bei der humanitären Hilfe.

„Immer mehr Mittel für weltweite Aufrüstung und gleichzeitige Kürzung bei humanitären Hilfen – das verletzt unsere Grundwerte von Solidarität und Humanität und entspricht in keiner Weise unserer globalen Verantwortung als drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt“, sagte SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe).

Linken-Chefin Ines Schwerdtner, die auch Haushaltspolitikerin der Fraktion im Bundestag ist, sagte: „Dass nun ausgerechnet bei der Entwicklungshilfe gekürzt wird, ist ein Armutszeugnis. Das befördert Armut, Flucht und Kriege und wirkt wie ein Teufelskreis.“ Am Ende stecke man weitere Milliarden in Aufrüstung und Abschottung statt in Entwicklungshilfe und internationale Zusammenarbeit.