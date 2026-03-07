Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschlandweit bekannt gewordenen Bundestagsbienen haben den harten Winter offenkundig ohne große Verluste überstanden. Bundestagsimker Daniel Holstein sagte der "Rheinischen Post" (Samstag): "Sie sind fast alle gut über den Winter gekommen."

Auf dem Dach des Jakob-Kaiser-Hauses des Bundestages über den Büros der AfD lebten derzeit acht Völker, so Holstein. "Verluste hat man immer, aber die Bienen haben sich in der kalten Zeit zusammengekuschelt." Auch gebe es noch alle Königinnen.

Über die Menge an zu erwartendem Honig in diesem Jahr lasse sich noch nichts sagen, so der ehrenamtliche Imker. "Das ist total wetterabhängig." Erst Anfang Juli wisse man, wie die Ernte ausfallen werde. Im vergangenen Jahr habe es rund 40 Kilogramm Honig pro Volk gegeben. Entstanden ist die Idee der Bundestagsbienen 2015, als Holstein noch Mitarbeiter der damaligen Grünen-Abgeordneten Bärbel Höhn gewesen ist.