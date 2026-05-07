Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Junge Männer, die den verpflichtenden Fragebogen zum neuen Wehrdienst bei der Bundeswehr nicht beantworten, müssen mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Informationen aus dem Verteidigungsministerium.

Die Geldstrafe werde erst verhängt, wenn junge Männer mehrere Fristen verstreichen ließen und explizite Mahnungen, den Online-Fragebogen auszufüllen, ignorierten. Grundsätzlich wäre eine Strafe von bis zu 1.000 Euro möglich gewesen, das Ministerium habe sich aber für eine deutlich niedrigere Buße entschieden.

Die Rücklaufquote fünf Monate nach dem Start der Fragebogenaktion ist offenbar recht hoch. Aus dem Ministerium hieß es, 86 Prozent der rund 106.000 angeschriebenen Männer hätten den Fragebogen innerhalb der ersten Frist von vier Wochen nach Erhalt der Aufforderung beantwortet. Weitere fünf Prozent beantworteten demnach die Fragen zu ihrer Fitness und dem Interesse, freiwillig zur Bundeswehr zu kommen, nach einer ersten Mahnung.

Mit der Antwortrate von 91 Prozent sei man im Ministerium zufrieden. Trotzdem werde versucht, die restlichen Männer mit Mahnungen zum Ausfüllen zu bewegen. Die Verhängung eines Bußgelds gelte als letztes Mittel, wenn alle Erinnerungen ins Leere liefen. Das Ausfüllen des Online-Fragebogens ist für Männer verpflichtend, für Frauen ist die Abfrage freiwillig.