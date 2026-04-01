Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Marine bekommt im Herbst dieses Jahres einen neuen Chef. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat für den Posten des Marineinspekteurs den Konteradmiral Wilhelm Tobias Abry ausgewählt, wie der "Spiegel" berichtet. Offiziell soll die Personalie erst in einigen Monaten verkündet werden.

Abry folgt Admiral Jan Christian Kaack nach, der mit 63 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wird. Aktuell ist der 58-jährige Karriereoffizier Abry als Stellvertreter des Hauptabteilungsleiters Streitkräfte im Verteidigungsministerium eingesetzt. In der Vergangenheit war er auf diversen nationalen und internationalen Posten eingesetzt, unter anderem bei der Auslandsmission "Atalanta" zur Bekämpfung der Piraterie vor Somalia.

Auf Abry kommt als Inspekteur eine herausfordernde Aufgabe zu. Bis heute leidet die Marine unter einem jahrzehntelangen Sparkurs. Die vorhandenen Kriegsschiffe reichen derzeit kaum aus, um die neuen hochgesetzten Nato-Aufgaben zu erfüllen. Der bisherige Marineinspekteur Kaack hat deswegen einen ambitionierten Aufrüstungsplan vorgelegt, um die Marine wieder auf Vordermann zu bringen. Dieser Plan wird auch wegweisend für Nachfolger Abry sein. Der neue Plan sieht wohl einen massiven materiellen wie auch personellen Aufwuchs bis zum Jahr 2035 vor.