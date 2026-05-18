Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr verlegt eine "Patriot"-Einheit in die Türkei. Damit solle ab Ende Juni die Nato-Luftverteidigung an der Südostflanke unterstützt werden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit.

Der Einsatz sei vorerst bis September geplant. Begleitet wird die "Patriot"-Feuereinheit von rund 150 deutschen Soldaten des Flugabwehrraketengeschwaders 1 aus Husum. Vor Ort sollen sie vor allem mit türkischen und US-amerikanischen Partnern zusammenarbeiten.

Zuletzt waren "Patriot"-Einheiten von 2013 bis 2015 im Rahmen der Nato-Operation "Active Fence" im türkischen Kahramanmaras stationiert. Fast drei Jahre lang schützten die Flugabwehrraketensysteme der Bundeswehr den Nato-Luftraum an der Grenze zu Syrien. 2025 war das System fast ein Jahr lang im polnischen Rzeszów, in den Vorjahren erfolgten Einsätze in der Slowakei (2022/2023), in Polen (2023) sowie der Schutz des Nato-Gipfels in Litauen (2023).

Eine Patriot-Feuereinheit ("Kampfstaffel") besteht aus dem Staffelpersonal, einem Feuerleitstand, einem Multifunktionsradargerät, bis zu acht Startgeräten, einer Stromversorgungsanlage sowie einem Richtfunktrupp mit Antennenmastanlage. Unterstützt wird die Einheit in der Regel durch Stabs- und Unterstützungspersonal.